Pokračuje projednávání kauzy Dominika Feriho

Soud ve Feriho kauze byl přerušen do čtvrtka do devíti hodin ráno. Obě strany navrhly založit další důkazy do spisového materiálu, ve čtvrtek bude probíhat provádění listinných důkazů a výslech svědkyně, která je psychoterapeutkou jedné z poškozených. Pravděpodobně dojde i na výslech obžalovaného Dominika Feriho.