Soud znovu uznal Peltu vinným, uložil mu šest let vězení

Soud i napodruhé uznal bývalého šéfa českého fotbalu Peltu vinným ze zmanipulování sportovních dotací. Uložil mu šest let vězení, peněžitý trest pět milionů korun a pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech spolků. Odsoudil i exnáměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou. Verdikt není pravomocný.

Miroslav Pelta v roce 2021. Foto: Adam Hecl, Deník N

Bývalé náměstkyni ministerstva školství Kratochvílové uložil soud v kauze dotací 6,5 roku vězení, šestiletý zákaz činnosti a dvoumilionový trest.

Soud také nepravomocně osvobodil šéfa České unie sportu Miroslava Janstu, unii i Fotbalovou asociaci ČR.

Pelta a Kratochvílová ovlivnili přidělování peněz

Pelta a jeho milenka Kratochvílová podle rozsudku společně ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů, a pokusili se tak způsobit státu škodu nejméně 175 milionů korun. Svědčily proti nim mimo jiné policejní odposlechy z bytu na pražském Senovážném náměstí, kde se milenci scházeli.

Státní zástupce navrhl pro Peltu devět let vězení a zaplacení 25 milionů korun, pro Kratochvílovou deset let vězení a zaplacení šesti milionů. Pro dalšího obžalovaného, šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, chtěl pět let za mřížemi a dvoumilionový peněžitý trest.

Obžaloba mimo jiné tvrdí, že Peltova milenka Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace ČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. (ČTK)