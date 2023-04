Arcibiskupství preferuje prodej Jindřišské věže Praze. „Nemůže to ale být za hubičku,“ vysvětluje arcibiskup

Pražské arcibiskupství preferuje prodej Jindřišské věže hlavnímu městu. O prodeji nadále s magistrátem jedná. Na setkání s novináři to dnes řekli zástupci Arcibiskupství pražského.

Pohled na Jindřišskou věž v Praze. Foto: ČTK

„V současné době jsme pozdrželi jednání s dalšími zájemci a došlo k několika kolům jednání s magistrátem. Stále vedeme jednání, primárně s magistrátem. I pro nás je to nejlepší možnost,“ vysvětlil generální vikář Jan Balík.

Arcibiskupství nyní řeší s magistrátem především cenu, za kterou by věž prodala. „Rádi bychom město upřednostnili. Na druhou stranu to město nemůže chtít za hubičku, když jsou jiní ochotni za to dát více,“ řekl k tomu arcibiskup Jan Graubner.

Pražské arcibiskupství se rozhodlo turisticky atraktivní věž, která neslouží sakrálním účelům, prodat jako nepotřebný a z ekonomického hlediska nevýhodný majetek. Nabídlo ji za 75 milionů korun a začátkem roku měla zhruba 30 zájemců.

„Nemá smysl, abychom drželi věž, která slouží jen turistům a nemůže sloužit jako zdroj financování. Zvláště pokud nejsme schopni utáhnout kostely. Peníze raději investujeme do církevního školství,“ dodal k tomu Graubner. (Deník N, ČTK)

