Feri u soudu znovu odmítl obžalobu, poukazoval na údajné rozpory ve výpovědích

Exposlanec Dominik Feri u soudu odmítl obžalobu, podle které znásilnil dvě dívky a jednou se o to pokusil. Upozornil na údajné rozpory mezi výpovědí dívky, kterou se prý měl pokusit znásilnit v Poslanecké sněmovně. Podle něj to nemohlo vést k dokonání trestného činu.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Feri dále vypovídal k případu dívky, která v textu o svědectvích žen s jeho nevhodným chováním vystupuje jako Monika. Exposlanec opět upozornil na údajné rozpory mezi tím, co řekla přímo poškozená, a tím, co řekla její nejlepší kamarádka při výslechu. Podle něj neodpovídá například to, jak se dívka vzbudila nebo popis pokoje.

„Byli jsme domluveni, že u mě přespí,“ řekl. Dodal, že je to důležité proto, že vyšetřovací verze pracuje s tím, že jí měl dát nápoj, po jejímž vypití měla poškozená už jen útržky vzpomínek.

S Monikou a její kamarádkou se podle něj potkali na koncertě a dívky si od něj vzaly pití. „Fanta byla jen fantou,“ řekl.

Státní zástupkyně se Feriho poté zeptala na to, jestli svůj životní styl považuje za běžný nebo divoký. „Podle toho, co je podle vás divoký životní styl,“ odpověděl Feri. Státní zástupkyně upřesnila otázku a doptala se na to, jak často chodil na nějaké večírky. „Chodil jsem na ně pravidelně,“ řekl. „Ano, žil jsem společenský život,“ dodal a doplnil, že to ke studentskému životu patří.

Státní zástupkyně se dále zeptala na to, jakou měl Feri motivaci Moniku pozvat do Prahy. „Jaká byla motivace ji pozvat do Prahy, to jsem už naznačil dříve, mohlo to být intimní setkání, možná i potenciální vztah,“ odpověděl Feri. Zároveň upozornil na to, že už si nepamatuje, jak dívku vnímal a nahlížel na ni.

Státní zástupkyně se dál doptávala na setkání ve vinárně. „Detaily si nepamatuji, odehrálo se to před sedmi lety,“ řekl. Po setkání ve vinárně si měli vyzvednout pizzu a jít k Ferimu domů. Podle něj se na bytě líbali, dívka s pozměněným jménem Monika řekla, že nechce zajít někam dál. „Potom jsme šli spát,“ řekl. Státní zástupkyně se doptává na to, jestli se jí snažil nějak přesvědčit. Feri odpovídá, že slovně ano.

Státní zástupkyně se nyní ptá Feriho, zda lituje nevhodného chování. Konkrétní případy Feri v odpovědi nezmínil. „Omluva nemířila k tomu, co mi klade za vinu obžaloba,“ řekl.

Feri dále odpovídal na otázky týkající se dalšího případu, který se údajně odehrál na jeho bytě na večírku po slam poetry, kde s dívkou byli. Podle Feriho měli „naprosto konsensuální pohlavní styk“. Soud pokračuje výslechem psychoterapeutky jedné z poškozených.