Británii se podařilo evakuovat přes 530 svých občanů ze Súdánu

V Británii přistál první let s 250 lidmi, kteří byli evakuováni ze Súdánu. Během dneška by z Chartúmu mělo odletět celkem osm vojenských letadel. Stroje přepravují britské občany na kyperské letiště Larnaka, odtud je další letadla přepravují do Londýna. (BBC)