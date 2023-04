Pavel: Český sankční seznam Rusů spojených s válkou na Ukrajině by se měl rozrůstat

Podle prezidenta Petra Pavla by se sankční seznam lidí spojených s propagací či podporou ruské agresivity na Ukrajině měl rozrůstat. Reagoval tak na dotaz Deníku N, jak hodnotí situaci, kdy se na tomto seznamu za poslední rok objevilo jedno jména patriarchy Kirilla.

„Nemohu k tomu říci žádné detaily, protože jsem se na to nijak nedíval, ale předpokládám, že by se tam měla objevovat další jména průběžně, protože těch lidí, kteří se na aktivní podpoře válečného úsilí ze strany Ruska na Ukrajině podílí, je samozřejmě víc a bylo by potřeba, abychom na to průběžně reagovali,“ prohlásil Pavel.