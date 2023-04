Vláda podle Pavla špatně komunikuje s obcemi a kraji

Po setkání s představiteli obcí se prezident Petr Pavel opřel do vlády. Podle něj se potvrdilo, že kabinet nedostatečně komunikoval s kraji a obcemi, když se rozhodl rušit pobočky pošty a finančních úřadů.

Pavel v Libereckém kraji. Foto: Kateřina Frouzová, Deník N

„Rušení nebylo nijak konzultováno, přináší řadu problémů, které pak musí starostové řešit. Bylo by to snazší, kdyby komunikace byla lepší,“ prohlásil na setkání s novináři Petr Pavel.

Řekl přitom, že vláda postupuje, jako by bylo možné řešit agendu zcela digitálně. Upozornil ale na to, že v Česku jsou stále obce a místa, kde není internet nebo mobilní signál. „Měli by zajistit alespoň základní podmínky,“ dodal Pavel.