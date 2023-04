Michaela Klevisová vydala na konci března novou detektivku Vraní oko. V posledním roce si splnila svůj jediný dětský sen a věří, že je to to nejlepší, co ve svém životě udělala. V rozhovoru mluví i o rivalitě mezi českými spisovatelkami nebo o tom, jak se jí zamlouvají kritiky jejích knih.