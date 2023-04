Pavel chce pozvat britského panovníka do Prahy

Prezident Petr Pavel řekl, že má v plánu pozvat do České republiky na návštěvu britského krále Karla III. Prohlásil to při přebírání darů v jednacím sále Libereckého kraje.

Prezident Pavel v Libereckém kraji. Foto: Kateřina Frouzová, Deník N

„Budeme Karla III. zvát do České republiky. Kdyby to náhodou za mého prezidentování vyšlo a přijel sem, tak by to byl fantastický dárek,“ řekl Pavel podnikateli, který mu předával velkou broušenou vázu. „To je opravdu nádhera. Kus skla,“ potěžkal vázu prezident.

Čirý broušený výtvor dostal prezident právě s tím, že by to měl být dar pro důležité hosty. „Je na tom šest měsíců práce, tak si myslím, že to je perlička a nebude to ostuda,“ řekl Ladislav Ševčíkem z firmy Bohemia Crystal.