Stát Washington zakázal poloautomatické pušky. Republikáni jsou proti

Americký stát Washington zakázal výrobu, distribuci a prodej poloautomatických pušek typu AR-15. Demokratický guvernér Jay Inslee rovněž uvedl podpisem v platnost zákaz vybavení, které ze zbraní učiní útočné pušky.

Snímky dvou zbraní AR-15 na instagramovém účtu Salv8dor, který patřil 18letému mladíkovi, jenž vloni v květnu zastřelil na základní škole v Uvalde v Texasu 19 dětí a jednu učitelku právě těmito zbraněmi. Zdroj: Instagram

Zakázal rovněž všechny poloautomatické pušky kratší než 50 cm a zavedl povinnou desetidenní lhůtu pro zakoupení zbraně, která má zabránit střelbě v afektu. Zákon vyčleňuje výjimky pro policejní a vojenské použití.

„Útočné zbraně nemají jiný důvod než masové vraždy. Jejich jediným účelem je zabíjet lidi co nejrychleji a ve velkém počtu,“ řekl guvernér Inslee při podpisu. „Zbraně AR-15 by neměly být uctívány, měly by být zakázány, a to zde dnes děláme.“

Isleeho krok ocenil Bílý dům. Washington se tak stal desátým americkým státem, který zakázal útočné pušky, a přidal se ke Kalifornii, Connecticutu, Delawaru, Havaji, Illinois, Marylandu, Massachusetts, New Jersey a New Yorku.

Další vývoj ale ukazuje, jak obtížné je v USA podobnou legislativu prosadit a zbraně používané pro masové střelby zakázat. Proti se okamžitě ozvala republikánská strana Washingtonu, že krok guvernéra byl protiústavní, protože podle ní porušuje druhý dodatek ústavy, která dává každému právo na nošení zbraně.

Organizace Druhého dodatku, která lobbuje za práva držitelů zbraní, podala federální žalobu.

Její viceprezident Alan Gottlieb obvinil stát z kriminalizace „běžného a důležitého prostředku sebeobrany, moderní poloautomatické pušky“, a z upřednostňování „politiky před ústavními právy“. (Washington Post)