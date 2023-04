Vládní poradci navrhují zvýšení daní pro fyzické osoby, je prý nezbytné pro stabilizaci rozpočtu

Ekonomové think tanku IDEA a odborníci ze společnosti PAQ Research zveřejnili návrh na úpravu daně pro fyzické osoby. Její zvýšení je podle nich nezbytné pro stabilizování veřejných financí, které trápí strukturální schodek přes 200 miliard korun.

Měsíční platba průměrného poplatníka. Graf: Deník N

Organizace IDEA a PAQ Research, jejichž členové působí i v Národní ekonomické radě vlády, představily dva návrhy na úpravu daně z příjmu fyzických osob. Ty by do rozpočtu mohly přinést 32 až 59 miliard korun.

Mírnější varianta počítá se zachováním daňové sazby 15 procent, kterou by ale doplnila progrese od průměrného příjmu, zvýšení slevy na poplatníka a zrušení některých daňových výjimek a slev, o kterých dlouhodobě mluví ministerstvo financí. Druhá varianta stojí na podobných základech, zároveň by ale došlo ke zvýšení základní sazby o dva procentní body na 17 procent.

Jedním ze základních principů návrhů je, aby se nezvýšilo zdanění pro osoby s nejmenšími příjmy. K tomu by došlo, pokud by stát znovu zavedl výpočet daně z takzvané superhrubé mzdy. Opatření by sice do rozpočtu přineslo asi 120 miliard, průměrný nízkopříjmový zaměstnanec by ale každý měsíc zaplatil na daních o tisíc korun víc. Tzv. superhrubou mzdu zrušilo ANO společně s ODS a SPD na konci roku 2020.

„Většina zatížení spočívá v zdravotních a sociálních odvodech, na něž se neaplikují slevy. Slevy na dani, jako je například sleva na poplatníka, naopak nízkopříjmoví často nemohou plně vyčerpat, protože žádnou daň z příjmu neplatí. I tak ale kvůli pojistnému platí vysoké odvody. Vysoké odvodové zatížení nízkopříjmových vede k pracující chudobě nebo přímo motivuje k přechodu do šedé ekonomiky, nakonec tak zvyšuje nároky na sociální systém,“ vysvětluje důvod progrese jeden z autorů, ekonom Michal Šoltés.

Oba návrhy IDEA + PAQ by nejvíce zatížily pětinu lidí s nejvyššími příjmy. Efektivní sazba daní a odvodů by se u nich zvýšila ze současné úrovně 40,1 procenta na 42,6 respektive 43,8 procenta u přísnější varianty.

Variantu na úpravu daní z příjmu fyzických osob představili také Starostové, kteří rovněž navrhují zvýšení základní daňové sazby na 17 procent, ale progrese je v jejich případě nižší, fakticky by tak nejvýdělečnější skupina zaměstnanců platila nižší daně než před rokem 2020. Návrh hnutí STAN by vynesl asi 32 miliard korun ročně.