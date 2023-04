Video dne: 37 let od Černobylu

Dnes je to přesně 37 let od jaderné katastrofy v Černobylu. Tu připomíná vedle tři roky staré pětidílné hrané série také loňský dokument HBO Max Chernobyl: The Lost Tapes.

Černobylská jaderná elektrárna po výbuchu v dubnu 1986. Foto: STR/AP/ČTK

Jaderná katastrofa v Černobylu začala 26. dubna 1986 pokusem na čtvrtém reaktoru tamní jaderné elektrárny. Při pokusu došlo k přehřátí reaktoru a následnému výbuchu, který do širokého okolí uvolnil radiaci. Radioaktivní spad zasáhl značnou část Evropy, včetně oblasti tehdejšího Československa.

Černobylská havárie se v posledních letech stala námětem hned několika uměleckých počinů, z nichž vedle těch televizních je nutné zmínit také strhující knihu Světlany Alexijevič Modlitba za Černobyl, v níž nobelistka zaznamenala v roce 1997 výpovědi obětí i jejich blízkých z oblastí, které radioaktivní spad zasáhl.

Značnou pozornost vzbudil také tři roky starý hraný seriál Černobyl Craiga Mazina a Johana Rencka, který rekonstruoval celý tragický příběh. Z dokumentárního úhlu pohledu pak černobylskou katastrofu zpracoval také loňský britský televizní film HBO Chernobyl: The Lost Tapes, který nabídl i předtím na Západě nikdy nezveřejněné autentické dobové záběry. Podívejte se na trailer dokumentu, který je stále na HBO Max k vidění.