Portugalsko by se podle prezidenta mělo omluvit za otroctví

Portugalsko by se podle prezidenta jihoevropské země Marcela Rebela de Sousy mělo omluvit a přijmout odpovědnost za transatlantický obchod s otroky. Vyjádření de Sousy bylo podle agentury Reuters prvním případem, kdy vrcholný portugalský politik navrhl takovou národní omluvu.

Od 15. do 19. století bylo uneseno šest milionů Afričanů a poté nuceně transportováno přes Atlantik na portugalských lodích, aby pak byli prodáni do otroctví, zejména do Brazílie. Ale Portugalsko se dosud zřídkakdy vyjadřovalo k této své minulosti a na školách se o jeho roli ve zotročování učí jen málo.

Koloniální éra, kdy Portugalsko ovládalo Angolu, Mosambik, Brazílii, Kapverdy či Východní Timor i části Indie, je pro většinu Portugalců často zdrojem hrdosti.

Prezident de Sousa řekl při příležitosti výročí takzvané karafiátové revoluce z roku 1974, že země by měla jít za pouhou omluvu, ale dále to nespecifikoval. „Omluva je někdy tou nejsnadnější věcí: Omluvíte se, otočíte se a je hotovo,“ řekl a dodal, že země by měla převzít odpovědnost za svou minulost, aby mohla budovat lepší budoucnost. (ČTK, Reuters)