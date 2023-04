Pavel po setkání se senátory: Výhrady k ústavním soudcům nezazněly

K postupu prezidenta Petra Pavla při výběru ústavních soudců nemají senátoři po setkání na Hradě výhrady. „Procedura tak, jak je nastavená, je pro obě strany přijatelná,“ řekl Pavel. Od žádného ze senátorů prý explicitní výhradu nezaznamenal.

Pavel a Vystrčil po jednání v únoru. Ilustrační foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Pavel to řekl na společném brífinku s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS). Schůze se podle Pavla zúčastnili vedle něj a šéfa Senátu také předsedové některých senátních výborů.

Vystrčil prezidentova slova potvrdil. Ocenil rovněž, že Pavel přijal důvody, proč nemohou být jména prvních tří kandidátů na Ústavní soud projednána na schůzi Senátu 10. května.

„Prezident přijal naše vysvětlení, že pokud máme jako Senát pracovat odpovědně, tak nejsme schopni dostatečně detailně probrat nominace do 10. května. Shodli jsme se na tom, že termín 31. května je nakonec akceptovatelný. Oceňuji to, protože taková komunikace dříve nebyla možná,“ informoval druhý nejvyšší ústavní činitel.

Pavel: Chceme, aby Ústavní soud byl pestrý

Zástupci Senátu a prezident si také sdělili, že mají zájem na co nejpestřejším složení Ústavního soudu. „Jde nám o to, aby byl Ústavní soud co nejvyváženější,“ řekl Pavel.

„V rámci konzultačního panelu a relevantních senátních výborů probereme, jestli ta kritéria, podle kterých hodnotíme pestrost Ústavního soudu, jsou dodržována,“ dodal Pavel.

