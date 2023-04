Další den soudu v kauze Feri. Opět převážně bez účasti veřejnosti

Obvodní soud pro Prahu 3 pokračoval v projednávání případu Dominika Feriho. Obžalovaný exposlanec odmítl odpovídat na otázky novinářů. Vypovídaly znalkyně i bývalí partneři poškozených žen.

Soud ve Feriho kauze. Foto: Ludmila Blažková, Deník N

„Soud je s vyloučenou veřejností, tak bych to rád respektoval,“ řekl obžalovaný novinářům. Neodpověděl však ani na obecnou otázku, zda ještě bude navrhovat předkládání některých důkazů. Právě předkládání důkazů může celé řízení ještě prodloužit.

Dopoledne probíhal výslech dvou znalkyň. Jedna vypracovávala posudek na jednu z poškozených žen a druhá na duševní stav Dominika Feriho. Poté byly prováděny listinné důkazy, soudkyně Lenka Hájková například četla výpověď matky poškozené dívky, které Feri nabídl místo stážistky v Poslanecké sněmovně. Policii popsala, jak jí dcera volala a popsala jí celou událost. Feri k tomu namítal, že jsou ve výpovědi časové rozpory. Je podle něj také zvláštní, že poté dívka na stáž nastoupila. Případ jsme blíž popsali v tomto textu.

Vypovídali i bývalí partneři

Soudkyně Hájková přečetla i znalecký posudek, podle kterého Feri netrpí žádnou poruchou ani parafilií. Podle posudku nemá sklon ke zneužívání návykových látek nebo alkoholu.

Odpoledne probíhal výslech svědků, dvou bývalých partnerů poškozených. Vzhledem k tomu, že se projednávaly citlivé informace týkající se dopadů jednání obžalovaného na životy poškozených, byla tato část veřejnosti opět uzavřena.

Ve čtvrtek bude jednání pokračovat opět od devíti hodin. Soud provede listinné důkazy, vyslechnuta bude jako svědkyně psychoterapeutka jedné z žen a vypovídat bude i Feri. Poté by mohly následovat závěrečné řeči zúčastněných stran.

Kromě probíhajícího trestního řízení prověřuje Úřad pro ochranu osobních údajů v přestupkovém řízení zveřejnění částí spisu.

Zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší zároveň podala ústavní stížnost, ve které namítá porušení práva na účinné vyšetřování. „Pokud by stížnost byla úspěšná, musela by policie znovu zvážit, zda zahájí trestní stíhání za těchto pět skutků, nebo ne. Byla by přitom vázána tím, co ji Ústavní soud řekne,“ řekl pro server Alarm advokát Pavel Uhl.

Hořejší podala i podnět k přezkumu Vrchnímu státnímu zastupitelství; pokud by byl úspěšný ten nebo ústavní stížnost, probíhalo by pro ně samostatné řízení.