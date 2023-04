Už jste se dnes zálohovali? Skutečné české sci-fi z roku 2041 budí nadšení

Video dne: Ohlas na sociálních sítích vzbudil první trailer nového českého filmu Bod obnovy. Do kin vstoupí až v září, pozornost ale zaslouženě budí už teď.

Bod obnovy. Foto: Film Kolektiv

„Už jste se dnes zálohovali?“ ptá se sugestivně trailer, který nabízí ochutnávku, zahrnující průlet fascinujícím světem futuristických mrakodrapů podbarvenou monumentální verzí Beethovenovy Ódy na radost.

Detektivní sci-fi se odehrává v roce 2041, kdy mají všichni lidé ústavní právo prožít „jeden celý život“. Znamená to, že v případě nehody jsou znovu oživeni a pokračují v životě. Během něj si proto průběžně vytvářejí digitální zálohu své osobnosti, tedy tzv. titulní bod obnovy.

Ve filmu hrají Václav Neužil, Matěj Hádek či Karel Dobrý, v hlavní roli Andrea Mohylová, známá dosud spíše ze seriálové tvorby. Ta v roli agentky šetří vraždu manželského páru, v němž kdosi jedné z obětí zločinu bod obnovy smazal.

Čtyřiatřicetiletý debutující režisér filmu Robert Hloz studoval filmovou režii ve Zlíně, za sebou má i studia v jižní Koreji. Se svými studentskými filmy Podtlak a Mlýn má za sebou několik festivalových úspěchů. Na festivalu v Tallinu, kde film prezentoval už před pěti lety, řekl, že jej žánrový film láká právě proto, že jich u nás moc nevzniká.

„Myslím, že by mohlo být obzvláště zajímavé vidět budoucí Evropu z naší východoevropské perspektivy,“ řekl Hloz. „Nevím o žádném východoevropském sci-fi filmu, který by se ponořil do problémů společnosti nebo současné nálady panující v našem regionu.“

Jako svou inspiraci tu uváděl film Potomci lidí Alfonse Cuaróna, ale také korejskou kinematografii. „Během studií ve Zlíně jsem si zamiloval korejskou kinematografii a zejména filmy Park Chan-wooka, a tak jsem se tam přihlásil na filmovou školu,“ řekl Hloz.

Film Bod obnovy jde podobnou cestou jako loňský snímek Běžná selhání v tom, že využívá kulisy postkomunistické Prahy a konstruuje z nich sci-fi realitu. „Umístění ve střední nebo východní Evropě znamená, že můžeme využít spoustu míst, která v mezinárodních očích vypadají velmi exoticky a svým způsobem futuristicky,“ vysvětlil Hloz v Tallinu.

Také kvůli exotičnosti se rozhodl film natáčet v češtině, a ne anglicky. „Kdybychom film natočili v angličtině, museli bychom soutěžit s celým americkým trhem žánrových filmů a mohlo by být těžké s filmem vyniknout.“

„Unikátní vizuální stránka filmu naznačuje, že i v České republice může vzniknout světově vypadající dílo. „Už teaser odhaluje výjimečnou tvůrčí vizi budoucnosti. Existující futuristické budovy jsme našli jak v Čechách, tak v zahraničí, za velkou částí VFX efektů potom stojí česká postprodukční společnost Magiclab,“ osvětlil producent snímku Jan Kallista ze společnosti Film Kolektiv.

Film Bod obnovy vznikal od prvotního nápadu devět let, jeho natáčení a dokončení zbrzdila finanční náročnost i pandemie. Bod obnovy uvede společnost Bioscop do kin 21. září.