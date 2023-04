První návrhy reformy školního stravování budou do konce roku

První návrhy reformy školního stravování by měly být předloženy do konce tohoto roku. Na dnešní konferenci s názvem Budoucnost školního stravování aneb Školní jídelna jako restaurace, kterou pořádala iniciativa Skutečně zdravá škola, to řekl náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník.

Školní jídelny nyní pro své strávníky vaří podle asi 40 let starého spotřebního koše a podle norem, které vycházely z tehdejších znalostí o vlivu stravy na lidské zdraví. Na změně nyní pracují odborníci, garantem připravované reformy je Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Záměrem je podle informací na webu Státního zdravotního ústavu zmodernizovat školní stravování tak, aby odpovídalo požadavkům na zdravé stravování ve 21. století. Dříve ústav upozorňoval na to, že obědy ve školních jídelnách často nemají dostatečnou energetickou hodnotu a neodpovídají výživovým potřebám dětí.

Snaha rozvíjí projekt s názvem Máme to na talíři. Jeho cílem je mimo jiné pojmenování cílů školního stravování a vytvoření konkrétních metodik a nástrojů, které pomohou školní stravování dovést k jednotné kvalitě. Podle nových pravidel, které odborníci nyní připravují, by měly školní jídelny podávat strávníkům lákavé, chutné a nutričně vyvážené pokrmy, v nichž budou obsaženy lokální, sezonní a bio suroviny. Podle náměstka bude v metodikách myšleno i na dietní omezení dětí a součástí reformy bude i vzdělávání pracovníků školních jídelen.

„Snahou je, aby našim dětem vařil odborně vzdělaný personál, který dostane od státu jasné pokyny a normy, z čeho a jak dětem vařit. Tak, aby měli rodiče jistotu, že děti jedí kvalitně v kterékoli školní jídelně a aby tato jistota byla podložená jasně stanovenými požadavky na nutriční kvalitu jídla i surovin,“ sdělila už dříve ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Na úpravě nyní pracuje Strategická meziresortní skupina pro otázku školního stravování. Jejím gestorem je ministerstvo zdravotnictví a odbornou skupinu řídí jeho příspěvková organizace Státní zdravotní ústav. V pracovní skupině, která se úpravě stravování na školách věnuje, jsou například zástupci Státního zdravotního ústavu, ministerstev zdravotnictví, zemědělství a školství, lékařských fakult, Českého gastronomického institutu a iniciativy Zachraň jídlo. O úpravě stravování a zavedení dietního stravování ve školách a školkách se píše v programovém prohlášení vlády.

Jedním z problémů školního stravování v Česku je podle Pláteníka nedostatek personálu. Sehnat kvalifikované kuchaře je ale podle něj mnohdy obtížné, a to kvůli nízkému finančnímu ohodnocení zaměstnanců školních kuchyní. Ve školních jídelnách, kterých je v České republice asi 8600, se podle náměstka denně stravují asi dva miliony dětí. Školní prostředí je tak jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence. Děti ve škole tráví více než třetinu své aktivní části dne, osvojují si tam poznatky a utvářejí životní návyky. (ČTK)