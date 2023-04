Praha stáhne návrh zákonů o předkupním právu pro samosprávy, stát ho odmítl

Hlavní město plánuje stáhnout návrh na novelizaci zákonů, kterým minulé vedení magistrátu chtělo dosáhnout předkupního práva obcí na prodávaný státní majetek. Záměr dnes schválili městští radní, ještě o tom budou hlasovat zastupitelé.

Podle schváleného dokumentu návrh novelizace odmítla vláda i Parlamentní institut, podle kterého není v souladu s právem Evropské unie. Stávající rada metropole se s kritikou ztotožnila.

Změny zákonů navrhlo hlavní město Sněmovně koncem roku 2021, o podobné změny se již neúspěšně pokoušelo v předchozím volebním období. Smyslem návrhu z pohledu vedení Prahy bylo, aby byl státní majetek přednostně využit pro veřejné účely, například pro stavbu dopravní infrastruktury, školy, občanskou vybavenost, sociální bydlení, zeleň a další rozvoj.

Samosprávy jsou podle dřívější argumentace zástupců magistrátu v dražbách znevýhodněny proti soukromým zájemcům, a to kvůli zákonným omezením týkajících se cen či zdlouhavému procesu schvalování. Kdyby návrh vstoupil v platnost, stát by musel nemovitost nejprve nabídnout obci za cenu stanovenou podle znaleckého posudku. Obec by do šesti měsíců musela oznámit, zda má o získání nemovitosti zájem.

Magistrát však se svým návrhem u centrálních orgánů opět narazil. Začátkem loňského roku ho odmítla vláda, která podle schváleného dokumentu uvedla, že návrh narušuje samotnou základní koncepci dané zákonné úpravy, je z důvodu zvýhodnění jedné skupiny subjektů potenciálně v rozporu s ústavou a navíc neřeší podstatné navazující otázky. Podle dnes schváleného dokumentu se proti návrhu postavil i Parlamentní institut, podle kterého navržené změny nejsou v souladu s právem Evropské unie z důvodu „absence důsledného zdůvodnění proporcionality a rizika poskytování nedovolené státní podpory“.

Stávající rada podle dokumentu považuje vznesené námitky za „odůvodněné a legitimní, neboť návrh zákona je pro naplnění sledovaného účelu nepřiměřený“. „Je proto vhodné začít danou otázku řešit komplexně ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy tak, aby byla následná regulace pro všechny strany přínosná,“ stojí v dokumentu.

Podle platných zákonů může stát převést majetek do soukromých rukou, pokud o něj neprojeví zájem jiná organizační složka státu. Obec může využít možnosti bezúplatného převodu, k tomu však musí předložit dokumenty o budoucím využití nemovitosti, proveditelnosti projektu z hlediska věcného, finančního a časového. (ČTK)