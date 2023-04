Pekarová: Letošní zahájení přístupových rozhovorů EU a Ukrajiny je v našem zájmu

Ukrajina považuje za uskutečnitelné letošní zahájení přístupových rozhovorů s Evropskou unií, uvedla dnes před začátkem parlamentní konference zemí Evropské unie v Praze předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Je podle ní i v českém zájmu, aby se tak stalo.

Ve svém dnešním vystoupení chce podpořit setrvání u protiruských sankcí a apelovat na jejich důsledné vymáhání.

Prezident Petr Pavel minulý týden uvedl, že Česko by mělo v EU tlačit na to, aby zahájila přístupová jednání s Ukrajinou už letos, o což usiluje Kyjev. Pekarová Adamová dnes řekla, že Ukrajina tento termín považuje za realizovatelný. „Samozřejmě to podporujeme, aby k tomu došlo, je to i v našem zájmu,“ podotkla. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) by ruská invaze na Ukrajinu mohla zvýšit i šance dalších zemí na přijetí do EU a proces urychlit.

Také předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola v Praze připomněla své dřívější vyjádření, že by ukrajinské rozhovory o členství v EU mohly začít letos. Proces vstupu do Unie trvá obvykle několik let. „Evropský parlament byl první z unijních institucí, která žádala o udělení kandidátského statusu pro Ukrajinu, od té doby se krok po kroku snažíme pomáhat,“ řekla.

Lídři evropských parlamentů se dnes na konferenci v Praze budou zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině a reakcí EU v širším geopolitickém kontextu. Pekarová Adamová vystoupí s projevem, kde shrne 14 měsíců od začátku ruské agrese, ale nabídne i výhled do budoucna. „Úkolů je před námi i po tom úspěšně zvládnutém předsednictví stran Ukrajiny poměrně hodně a o tom chci hovořit,“ řekla novinářům.

Vystrčil chce ve svém úterním vystoupení navázat v tom, že bude upozorňovat na nebezpečí strategické či surovinové závislosti na totalitních zemích. Ambicí Pekarové Adamové je, aby z konference zazněla jednoznačná podpora protiruských sankcí. „Občas v některých zemích slýcháme, že nejsou funkční, že bychom se měli bavit, jestli v nich pokračovat. To bych chtěla za ČR jednoznačně odmítnout, naopak podpořit jejich setrvání, ale také důsledné vymáhání,“ uvedla. (ČTK)