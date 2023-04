Zemřel anglický profesionální tanečník Len Goodman, bylo mu 78 let

Zemřel anglický profesionální tanečník, rozhodčí, trenér a porotce televizní taneční soutěže Strictly Come Dancing Len Goodman. Bylo mu 78 let. (BBC)

Former Strictly Come Dancing head judge Len Goodman has died. He was 78.https://t.co/VVFWIoMiTa pic.twitter.com/8m0S1tcXau

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 24, 2023