V Berlíně přistál evakuační letoun ze Súdánu, kde jsou mezi stovkou cestujících i dva čeští občané

Za pomoci našich partnerů z 🇪🇺 právě evakuujeme ze Súdánu do bezpečí dva z pěti českých občanů, a to 🇩🇪 speciálem. Moji kolegové intenzivně pracují na tom, aby se domů dostali i zbývající Češi, a to co nejdříve.

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 23, 2023