Cestopisem roku je kniha o cestování Evropou s třemi dětmi

V jubilejním pátém ročníku soutěže o nejlepší cestopis roku, udělovanou na počest legendární cestovatelské dvojice Hanzelky a Zikmunda, zvítězila výpravná kniha manželů Honových Náš evropský deník II.

Klára a Štěpán Honovi, vítězovéí cestopisu roku. Foto: Cestopis roku

Autoři slovem a obrazem líčí putování pětičlenné rodiny Norskem na sever Evropy, Velkou Británií a Pobaltím. „Přidanou hodnotu vizuálně atraktivního díla vidíme v tom, že Honovi cestují se třemi dětmi, aniž by si cestu ulehčovali pobytem v hotelu. Nejde jim o výkon, necestují proto, aby si odškrtli turistické atrakce. Vystavují se nepohodlí a nejistotě jako drsní dobrodruzi, aniž by si dělali starosti, jak to s dětmi zvládnou. Právě tato sympatická lehkomyslnost dělá knihu výjimečnou,“ zdůvodnila rozhodnutí odborné poroty její předsedkyně Milena Holcová.

Cestopisnou fotografií roku 2022 je Čekání na odjezd vlaku Marka Velechovského. „Jako každý rok byl výběr vítěze obestřen vášnivou debatou, ale porotu jednoznačně uhranuly oči srílanského chlapce, jehož na nádraží zachytil Marek Velechovský,“ prohlásila předsedkyně fotografické poroty Veronika Souralová. „Snímek dokonale splňuje téma cestovatelské fotografické soutěže – obrazově zachytit cizí kraje, jejich obyvatele, nálady a pocit.“

Ceny za cestopis roku byly předány v sobotu večer.