Systém Patriot už je na Ukrajině v pohotovostním režimu

Na Ukrajině je už v pohotovostním režimu jedna baterie systému protivzdušné obrany Patriot. Podle serveru Ukrajinska pravda to dnes řekl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat.

Doplnil, že další divize už jsou přepravovány na zamýšlené pozice. „Jednu z divizí nasadili již před několika dny, už funguje,“ sdělil Ihnat v televizním vysílání. „Budeme doufat, že to bude mít výsledky, hlavně v (obraně proti) ruským letadlům,“ uvedl také mluvčí. O nasazení Patriotů na Ukrajině jsem psali zde.

Na otázku, zda systémy poslouží také k sestřelování raket S-300, které Rusko často používá k útokům na Ukrajinu, odpověděl, že je to sice možné, ale že ruské síly mají těchto raket velmi mnoho. „Nejde o to, že by to bylo drahé, ale o to, že těchto raket je hodně. Před několika měsíci jich (Rusové) měli 6000 až 7000 … Budou je vypalovat, jako vysílají šáhedy, aby naši protivzdušnou obranu vyčerpali,“ uvedl. Zmínil přitom útoky, které Rusko provádí drony Šáhed íránské výroby.

Ve středu náměstek ukrajinského ministra obrany Oleksandr Pavljuk oznámil, že na Ukrajinu dorazily systémy Patriot ze Spojených států, Německa a Nizozemska. Jejich počet nepřiblížil. Ukrajinska pravda ale v úterý psala, že Německo slíbilo Ukrajině předat jednu baterii, která obvykle čítá od čtyř do osmi odpalovacích zařízení. Z každého lze odpálit čtyři rakety.

Americké systémy Patriot jsou podle dřívějšího vyjádření mluvčího ukrajinského letectva s to ničit cíle do vzdálenosti až 150 kilometrů. V případě varianty Patriot PAC-3 jsou dokonce schopny sestřelovat balistické rakety, jako jsou ruské rakety Iskander-M, do vzdálenosti 40 kilometrů, napsala agentura Unian. (ČTK)