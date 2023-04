Lipavský se ohradil vůči vyjádření čínského velvyslance

Čím Rusko bude slabší, tím bude Čína silnější, říká v rozhovoru europoslanec Alexandr Vondra. Peking podle něj může mít zájem na tom, aby Rusko válka dál vyčerpávala, nechce ale globální konflikt. „Znamenal by konec možnosti Číny exportovat ven. A to by byl samozřejmě velký problém.“