Největší rubín na světě míří do aukce

Největší rubín na světě bude v červnu dražit aukční síň Sotheby’s v New Yorku. Odhadovaná cena je 30 milionů dolarů, pokud by jí drahokam v aukci dosáhl, stal by se také nejdražším rubínem, který kdy byl prodán v aukci.

ICYMI: Sotheby's will auction the world's largest ruby in New York in June. 'When it was first discovered, it was a 101-carat rough gemstone which already excited so many people in the gem industry,' says Uni Kim, a jewelry specialist https://t.co/KwtHdEGCwK pic.twitter.com/cEmbPZzVjz

— Reuters (@Reuters) April 23, 2023