Vystrčil a Pekarová Adamová hostí evropské politiky

Předsedům parlamentních komor dnes večer začal program před dvoudenní parlamentní konferencí zemí Evropské unie.

Zprava předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předseda dolní komory britského parlamentu Lindsay Hoyle, 23. dubna 2023, Praha. Foto: ČTK / Opatrný Marek

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) přijala v centru Pražská křižovatka předsedkyně evropských parlamentů, s nimiž povečeří. Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) přijal předsedu dolní komory britského parlamentu Lindsayho Hoylea.

Pekarová Adamová ČTK sdělila, že setkání předsedkyň zákonodárných sborů se zúčastní také Olexandra Matvijčuková, ukrajinská právnička a zakladatelka Centra pro občanské svobody, které loni získalo Nobelovu cenu za mír.

Vystrčil dnes po setkání s Hoylem přijme také předsedu Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslana Stefančuka, jenž mu předá státní vyznamenání Ukrajiny. Řád knížete Jaroslava Moudrého udělil Vystrčilovi i Pekarové Adamové prezident Volodymyr Zelenskyj za mimořádné osobní zásluhy o posílení ukrajinsko-české mezistátní spolupráce, podporu státní suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. Šéfce Sněmovny předá Stefančuk vyznamenání v pondělí.

V pondělí a úterý se v pražském Kongresovém centru uskuteční konference předsedů parlamentů zemí EU. Předcházet mu bude jednání Vystrčila a Pekarové Adamové se zástupci kandidátských zemí do EU, konkrétně Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Moldavska, Severní Makedonie, Srbska, Albánie, Turecka a Ukrajiny.

„Budeme se bavit o tom, jak to udělat, aby jejich přístup byl co možná nejsnadnější, protože to není žádná legrace, všechny přístupové hovory zvládnout,“ řekl ČTK Vystrčil. Před polednem se ještě uskuteční zasedání takzvané Trojky EU, tedy Česka, Slovinska, Španělska a Evropského parlamentu.

Odpoledne začne samotná konference, na kterou bylo podle Vystrčila pozváno 52 zahraničních delegací. „Naprostá většina přijede v čele se svým předsedou Parlamentu, někdy přijedou, pokud je Parlament dvoukomorový, oba dva předsedové,“ uvedl šéf Senátu.

Tématy konference budou ruská agrese na Ukrajině a reakce EU v širším geopolitickém kontextu, úloha EU v globální spolupráci demokracií nebo problematika závislosti členských států na autoritářských režimech, přiblížila Pekarová Adamová.

„Budeme se bavit především o tom, jakým způsobem podpořit Ukrajinu, aby obstála a porazila Ruskou federaci,“ uvedl Vystrčil. Kromě toho se bude hovořit o obnově Ukrajiny či o vstupu země do EU, případně do NATO. (ČTK)