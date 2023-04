Lavrov neodpustí, že ruští novináři nedostali víza na Radu bezpečnosti OSN

Moskva neodpustí, že ruští novináři nedostali víza do USA v souvislosti s nadcházejícím zasedáním Rady bezpečnosti OSN.

Novinářům to podle agentury TASS řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov před odletem do New Yorku, kde v pondělí zasedání začne.

Rusko se tento měsíc ujalo předsednictví v Radě bezpečnosti OSN, což vyvolává kritiku zejména ze strany Kyjeva vzhledem k tomu, že vede nevyprovokovanou válku na Ukrajině.

OSN podle agentury TASS odmítla vydat víza všem ruským novinářům, kteří měli být v ruské delegaci do USA, a také některým dalším ruským představitelům.

„Buďte si jistí, že nezapomeneme a neodpustíme,” uvedl Lavrov. Prohlásil také, že USA se zalekly a škodí samy sobě, když demonstrovaly, „jakou cenu má jejich zapřisáhlé ubezpečování o ochraně svobody slova a přístupu k informacím”.

Lavrov kromě toho vyjádřil přesvědčení, že k Rusku se bude během zasedání upírat pozornost „celého světa” a že jeho pozici se dostane mnohem většího zájmu než „vyfiltrovaným informacím, kterými zasypávají kolegové ze Západu své diváky, posluchače a čtenáře“.

Šéf ruské diplomacie bude předsedat schůzi RB OSN v pondělí a úterý. Tématem zasedání bude podle zveřejněného programu v pondělí mimo jiné „udržování míru a bezpečnosti na mezinárodní úrovni” a v úterý izraelsko-palestinský konflikt.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve uvedl, že je absurdní, že Rusko převzalo rotující předsednictví. Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak ho označil za ránu pro systém mezinárodních vztahů založený na pravidlech.

Rada bezpečnosti OSN má 15 členů, z nichž pět – USA, Británie, Čína, Francie a Rusko – je stálých a mají právo veta. Zbytek jsou nestálí členové, z nichž pět je každoročně voleno Valným shromážděním OSN na dvouleté funkční období. Členové RB OSN se v jejím vedení střídají pravidelně po měsíci. Naposledy zastávala Moskva tento post v únoru 2022, kdy její vojska zahájila invazi na Ukrajinu. (ČTK)