Brno chystá novou strategii pro cyklodopravu, součástí budou i páteřní trasy

Brno chystá novou strategii pro rozvoj cyklodopravy, která aktualizuje tu z roku 2010. Smyslem je mimo jiné stanovit páteřní trasy, na nichž bude město cíleně stavět cyklostezky oddělené od automobilové dopravy.

Postupně by tak bylo Brno propojené do potřebných směrů. Podle opozičního zastupitele a předsedy komise BESIP Marka Lahody (Piráti) by tras mělo být pět až sedm, protože je zřejmé, že takováto opatření nemohou vzniknout všude. Řekl to ČTK. Zpracovat pro Brno cyklostrategii na jeho návrh doporučila koncepční cykloskupina na konci března.

Cykloskupina jako poradní orgán vedení města oficiálně vznikla v minulém volebním období, ve kterém se podle Lahody také podařilo rozhýbat přípravu nových cyklostezek. Nyní se cykloskupina dohodla na základních principech nové koncepce, která má i podporu vedení města. „O cyklostrategii společně jednáme jak s Markem Lahodou, tak s Michalem Šindelářem ze spolku Brno na kole a lze říct, že jsme ve shodě,“ řekl ČTK radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Návrh na vytvoření aktualizované strategie budou ještě schvalovat radní. (ČTK)