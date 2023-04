Domů, do Podolí, do lékárny… anebo třeba do Tanvaldu, Letohradu a Náchoda. Vydejte se po stopách Járy Cimrmana

Česká televize už 3. května uvede šestidílný cestopisný seriál Stopy Járy Cimrmana. Tvůrci si s formátem poradili s humorem sobě vlastním. Asi i oni by souhlasili, že o tom, jestli si největší Čech tuto pozornost zaslouží, můžeme vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je všechno, co s tím můžeme dělat.