Recidivista vyskočil z okna vsetínského soudu, policisté jej zadrželi v Bečvě

Do potravinové sbírky se dnes po celé České republice zapojil rekordní počet 1540 obchodů. Oproti předchozím rokům je to o stovky více; do sbírky se zapojuje i čím dál více dobrovolníků. Novinářům to dnes řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza.