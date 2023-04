Nový most mezi Prahou 4 a 5 ponese jméno po ženě, rozhodne o něm veřejnost

Nový most přes Vltavu mezi Prahou 4 a 5 ponese jméno po některé z významných ženských osobností. O konečném pojmenování mostu pracovně nazývaného Dvorecký rozhodnou občané v anketě, kdy výběr vhodných pojmenování určí magistrátní místopisná komise.

Jméno bude vybráno nejpozději do dokončení stavby. V rozhovoru s ČTK to řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Stavba mostu mezi Lihovarem a Žlutými lázněmi začala v září 2022, má trvat 810 dní a vyjde na 1,075 miliardy korun.

„Předběžně byly nějaké výstupy z místopisné komise a úvaha byla taková, že by bylo vhodné jej pojmenovat po ženské osobnosti, ideálně té, která má vztah k tomu místu. Já bych byl rád, aby se to řešilo tak, že se dá vybrat veřejnosti v anketě z předvýběru komise s tím, že to bude nějaká ženská osobnost,“ řekl Hřib.

Kdy přesně budou jména vybrána, dána do ankety k hlasování a vybrán konečný název, zatím není jasné. „Principiálně máme čas do doby, než se most dostaví,“ řekl Hřib. Nicméně hlasování by se podle něj uskutečnilo jak elektronicky přes magistrátní web Portál Pražana, tak i v jiné formě.

V minulosti se objevilo několik návrhů, a to včetně například pojmenování po prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi nebo po smíchovské rodačce a americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové. „Dle mých informací to ale rodina paní Albrightové odmítla, to znamená, že tahle možnost padá,“ řekl Hřib.

Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším a budou po něm moci přejet záchranáři. Východní vyústění bude u severního okraje areálu Žlutých lázní, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Délka bude 388 metrů a šířka 16 metrů. Stavba zahrnuje obě předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi a uměleckých děl.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Nahradil provizorní tramvajový most z roku 1981 přezdívaný „Rámusák“, jehož provoz byl ukončen 7. října 2013. V roce 2020 město zprovoznilo novou lávku přes Vltavu v Troji na místě té, která se zřítila v roce 2017. Magistrát také letos zahájil stavbu Štvanické lávky z Holešovic do Karlína. Mluví se rovněž o vybudování takzvaného Rohanského mostu z Holešovic do Karlína. (ČTK)