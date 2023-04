Stoltenberg: Ukrajina bude připravena osvobodit další území

Prioritou pro Ukrajinu jsou nyní pozemní systémy protivzdušné obrany, řekl americký ministr obrany Lloyd Austin. „To je to, co je teď nejdůležitější. A my zajistíme, aby je Ukrajina měla k dispozici. Potřebuje je na ochranu civilistů, ale i svých vojenských sil,“ vysvětlil.