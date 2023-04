Austin: Ukrajina potřebuje pozemní systémy protivzdušné obrany

Prioritou pro Ukrajinu jsou nyní pozemní systémy protivzdušné obrany, řekl americký ministr obrany Lloyd Austin. „To je to, co je teď nejdůležitější. A my zajistíme, aby je Ukrajina měla k dispozici. Potřebuje je na ochranu civilistů, ale i svých vojenských sil,“ vysvětlil.

Na závěr dnešní schůzky spojenců na americké letecké základně Ramstein v Německu také řekl, že očekává brzké připojení Švédska k NATO. To požádalo o vstup společně s Finskem, které se již novou alianční zemí stalo. Připojení Švédska ale prozatím blokuje Turecko, výhrady má také Maďarsko.

V Ramsteinu dnes jednali zástupci zhruba 50 zemí o koordinaci zbrojní pomoci Ukrajině. Na tu může Kyjev čelící ruské invazi podle Austina spoléhat, dokud bude třeba.

Ruský prezident Vladimir Putin se podle něj útokem na Ukrajinu přepočítal ve všech svých plánech, protože Ukrajina zůstává vojensky silnou zemí a spojenci jsou nadále jednotní „Příčinou války nebylo rozšiřování NATO, ale ruská válka se stala příčinou pro rozšíření NATO,“ dodal. (ČTK)