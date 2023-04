USA dopraví do Německa tanky Abrams, na těch se budou cvičit Ukrajinci

Spojené státy v příštích týdnech dopraví do Německa tanky Abrams, na kterých poté začnou cvičit ukrajinští vojáci. Dnes to na závěr jednání na americké letecké základně Ramstein v Německu prohlásil americký ministr obrany Lloyd Austin.

Agentura AP už před Austinovým prohlášením napsala, že USA do konce května pošlou do Německa 31 cvičných tanků Abrams. Na základně Ramstein dnes jednali spojenci o další zbrojní pomoci pro Ukrajinu, která již déle než rok vzdoruje ruské invazi.

Spojenci se v lednu dohodli, že Ukrajina dostane poprvé tanky západní konstrukce, konkrétně německé tanky Leopard 2, britské Challenger 2 a americké Abrams M1A2. V případě amerických tanků se ale hovořilo o tom, že dodání potrvá možná i rok, proto Ukrajina dostane starší verzi M1A1. Ta je podle amerických činitelů pro Ukrajince vhodnější, neboť je snadnější na obsluhu. Tyto stroje navíc mohou USA poskytnout rychleji.

USA už nyní pro Ukrajinu připravují 31 tanků Abrams M1A1. Ty, které do konce května Američané pošlou do výcvikového prostoru Grafenwöhr v Bavorsku, ale pro předání Kyjevu určeny nebudou, poslouží k výcviku, poznamenala AP. Začátek výcviku se očekává do několika týdnů po převozu tanků do Německa. Školení ukrajinských tankistů potrvá asi deset týdnů.

Přesný časový harmonogram předání tanků znám není. Podle AP je ale cílem zkoordinovat zakončení výcviku tankistů s dokončením přípravy strojů Abrams. (ČTK)