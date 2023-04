Černochová: Válka na Ukrajině zkomplikovala dodací lhůty u některých zakázek

Válka na Ukrajině zkomplikovala dodací lhůty u některých zbrojních projektů pro českou armádu. Některé z nich, které ještě byly uzavřeny v předešlém volebním období, jsou zpožděné, protože se obranný průmysl zaměřuje hlavně na pomoc Ukrajině. Novinářům to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová.

Věří tomu, že do léta vládě předloží ke schválení dohodu se Švédskem na nákup pásových bojových vozidel pěchoty CV90. Zpoždění nabrala i zakázka na mobilní radiolokátory z Izraele, podle dřívějších vyjádření kvůli koronavirové pandemii. Armáda dnes na svém webu www.army.cz oznámila, že přístroje prošly vojskovými zkouškami.

„Máme některé projekty zpožděné právě z toho důvodu, že veškerý obraný průmysl se hlavně zaměřuje na pomoc Ukrajině. Ale na druhou stranu snažíme se to vybalancovávat. Takže naopak třeba projekty, které jsme měli připravené a mohli jsme je posunout do toho, aby se realizovaly, tak jsme to udělali,“ řekla.

Za hlavní projekt označila vybudování těžké brigády, která bude sestávat z bojových vozidel pěchoty i tankového praporu. Podle dříve uzavřeného memoranda by měla být smlouva na pásová bojová vozidla uzavřená do konce června, dokdy platí švédská nabídka. Černochová řekla, že jednání se Švédskem finalizují. „Pevně věřím, že před létem předložím vládě k finálnímu odsouhlasení všechny ty smluvní parametry, které k této zakázce povedou,“ uvedla. Obrana podle ní udělá vše pro to, aby armáda měla první vozidla už v roce 2026, dokdy Česko slíbilo spojencům z NATO vybudování těžké brigády. Zástupci resortu už dříve uvedli, že všechny požadované stroje kvůli zpoždění nákupu do tohoto roku armáda nedostane. Černochová připomněla, že projekt nabral zpoždění v minulých volebních obdobích.

Zakázka na nástupce nyní využívaných modernizovaných tanků T-72M4CZ ještě vypsána nebyla, armáda nyní připravuje studii proveditelnosti. Náčelník generálního štábu Karel Řehka nedávno na sněmovním výboru pro obranu řekl, že nové stroje by armáda měla dostat v letech 2027 až 2030.

Kromě smlouvy na nová BVP letos ministerstvo obrany plánuje zahájit také několik dalších projektů s hodnotou nad miliardu korun. Nakupovat chce například munici pro nová děla, střely pro protivzdušnou obranu SHORAD nebo taktický bezpilotní průzkumný prostředek, sdělila ČTK Simona Cigánková z tiskového oddělení ministerstva. Smlouvu chce také uzavřít na servisní podporu víceúčelových vrtulníků a mobilních radiolokátorů MADR.

Právě u MADR dnes armáda oznámila, že zařízení úspěšně zvládlo vojskové zkoušky, a může tak být zavedeno do jejího užívání. Dokončení zkoušek bylo v posledních měsících několikrát odloženo. Kritické nedostatky byly podle armády tento týden odstraněny. Dodavatel, kterým je izraelská firma Elta System Ltd., musí ještě do konce července odstranit zbývající drobné vady, zejména v dokumentaci. „Ty však nemají vliv na bojeschopnost systému ani na jeho zavedení do výzbroje české armády,“ uvedlo vojsko. Osm radiolokátorů by měli vojáci začít používat do konce roku, v ČR je nyní pět kusů souprav.

Za radiolokátory MADR podle smlouvy z prosince 2019 zaplatí ministerstvo obrany asi 3,5 miliardy korun. Zařízení zajistí přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů.

Podle plukovníka Zdeňka Patery ze sekce rozvoje sil ministerstva obrany byly během dubna úspěšně vypořádány poslední technické nedostatky radiolokátorů, které se během vojskových zkoušek vyskytly. Šlo zejména o problémy s integrací MADR do národního systému velení a řízení, nedodání kompletní technické a provozní dokumentace a bezpečnostní dokumentace informačního systému radaru.

Zprávu o výsledku zkoušek nyní dostane k podpisu Řehka. Přebírání radiolokátorů začne na počátku května. (ČTK)