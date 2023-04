„Pro učitele je to určitě dobře, nicméně je škoda, že se zapomnělo na všechny ostatní,“ vyjádřil se Deníku N k zákonem zaručené mzdě pro učitele předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

„Je taky otázka, jak se o tom bude dál vyjednávat a jak se to finančně naplní. Páni poslanci slibovali jak na běžícím pásu, takže my jsme se domluvili, že v červnu se opět sejde kulatý stůl, jehož schůzku jsme iniciovali společně s dalšími asociacemi. Tam pak vyhodnotíme, co poslanci opravdu udělali pro to, aby vyřešili tarifní zařazení kolegů, kteří nejsou učitelé.“