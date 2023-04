Lipavský navštíví USA, jednat tam bude i s Blinkenem

Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák potvrdil, že má zájem stát se ministrem pro evropské záležitosti, informoval o tom na Twitteru. Nahradil by tak Mikuláše Beka, který by měl vést resort školství poté, co z něj včera Vladimír Balaš odstoupil. Více jsme psali zde. (Twitter)