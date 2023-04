Ukrajina jednou vstoupí do NATO, prioritou je nyní porážka Ruska, řekl Stoltenberg

Ukrajina se jednou stane členem Severoatlantické aliance, nyní je ale prioritou, aby země dokázala zvítězit nad Ruskem. Dnes to před začátkem zasedání takzvané kontaktní skupiny pro Ukrajinu řekl na americké letecké základně Ramstein v Německu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

„Všichni členové NATO se shodli, že Ukrajina se stane členem aliance, nyní je ale hlavním cílem vítězství Ukrajiny,“ řekl Stoltenberg. Podle něj bude nezbytné, jakmile skončí válka mezi Ukrajinou a Ruskem, aby byl Kyjev vojensky dostatečně silný. Takové vojenské odstrašení je podle Stoltenberga cestou, jak může Ukrajina předejít dalšímu případnému napadení.

Stoltenberg ve čtvrtek navštívil Kyjev, kde jednal mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten vybídl NATO, aby aliance co nejdříve pozvala Ukrajinu do svých řad. Otázka vstupu Ukrajiny do aliance se bude probírat na červencovém summitu NATO ve Vilniusu, kam Stoltenberg Zelenského pozval. Šéf NATO v Kyjevě řekl, že prioritou je teď vítězství Ukrajiny. (ČTK)