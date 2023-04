Obyvatelé získají další možnost, jak se zapojit do obrany Česka

Obyvatelé zřejmě získají další možnost, jak se zapojit do obrany Česka. Takzvané dobrovolné předurčení zavede vládní novela branné legislativy, kterou dnes schválila Sněmovna hlasy poslanců koalice a opozičního hnutí ANO. Opoziční hnutí SPD neprosadilo její zamítnutí.

Předloha upravuje také třeba odměňování vojáků v aktivní záloze a umožní ministerstvu obrany využívat údaje z informačních systémů veřejné správy k obrannému plánování i mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav. Novelu nyní dostane k posouzení Senát.

V současnosti se lidé mohou stát vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Předloha k těmto možnostem zapojení do obrany státu přidává dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který by o ně požádal, by musel bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem. Povinnost by stanovil vládním opatřením kabinet, Sněmovna by je mohla zrušit.

Státu umožní novela vyplacení ročního náborového příspěvku novým vojákům v aktivní záloze a zavádí pro ně také stabilizační příspěvek. Skupina poslanců ANO prosadila zvýšení náborového příspěvku z 24 000 korun na 30 000 korun. Nynější běžnou roční odměnu 18 000 korun vládní předloha nemění, bude ale podmíněna delší, aspoň dvoutýdenní činnou službou. V současnosti postačí aspoň týdenní vojenské cvičení za rok. Voják v aktivní záloze bude moci nově získat navíc odměny podle výsledku služebního hodnocení. Sněmovna je zvýšila podle návrhu ANO na 6000 korun za velmi dobré a na 9000 korun za výtečné hodnocení. Kabinet navrhoval 3000 korun a 6000 korun. Ostatním vojákům v záloze, kteří se zúčastnili vojenského cvičení dobrovolně nebo na základě vládního opatření, bude podle vládní novely náležet odměna 15 000 korun.

Novela vznikla podle ministryně obrany Jany Černochové jako první legislativní reakce na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Její předchůdce Lubomír Metnar z opozičního klubu ANO doporučil navzdory prvotním výhradám podporu předlohy. Ocenil například zlepšení motivačních podmínek pro vojáky v záloze. Navrhované změny by měly zefektivnit přípravu Česka k obraně v době míru, řekl. Naopak podle Radka Kotena (SPD) se branná legislativa mění pro zapojení obyvatel do válečného konfliktu.

Sněmovna v novele podle doporučení branného výboru zachovala současné vymezení operačního nasazení ozbrojených sil. Vláda chtěla rozšíření definice zejména ve vztahu k zahraničním misím. Poslanci také upravili ustanovení o ochranných pásmech u vojenských objektů včetně případných náhrad škod vlastníkům pozemků.

Předloha dále zakotví zákonnou úpravu vojenských vlaků s cílem zajistit jim přednostní průjezd po železnici. Umožní používat vojenské zbraně a další prostředky, například rušičky signálu, vrhače sítí a lasery, k zamezení letu dronů nad vymezenými oblastmi. Vojenské úřady budou nově moci každého občana informovat o vzniku branné povinnosti, které podléhají všichni od 18 do 60 let. Na úřadu vlády novela uzákoní pozici poradce pro národní bezpečnost, kterým je nyní Tomáš Pojar, a to i jako tajemníka Bezpečnostní rady státu. (ČTK)