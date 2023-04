„Prosím, neubližujte mu,“ prosila matka útočníka z banky. Policie jej zastřelila

Střelec, který zastřelil pět spolupracovníků v bance v Louisville v americkém Kentucky, zanechal dva velmi obsáhlé vzkazy. Z nich vyplývá, že svojí střelbou chtěl ukázat, jak snadné je v USA koupit si zbraň i pro člověka, který se potýká s vážnou duševní chorobou.

Hromadných střelných útoků je v USA víc než dní v roce. Snímek z Texasu, kde střelbu 18letého mladíka poloautomatickou puškou AR-15 nepřežilo na základní škole 19 dětí a dvě učitelky. Foto: ČTK

Connor Sturgeon nechal jeden vzkaz doma a druhý u něj policie našla poté, co jej usmrtila při přestřelce.

Střelec si poloautomatickou pušku AR-15 zakoupil sedm dní před útokem, který spáchal letos 10. dubna. Podle kentuckých zákonů musel pouze vyplnit formulář pro americký Úřad pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny a projít kontrolou záznamů FBI, aby se ujistil, že není zločinec nebo že se na něj nevztahuje soudem uložený zákaz přiblížení.

Že má psychické problémy, s nimiž se léčí, tato kontrola neodhalila.

Sturgeonova rodina po střelbě přiznala, že věděla, že 25letý mladík bojuje s depresemi, ale neviděla žádné známky toho, že by plánoval nebo byl schopen zabít.

„Ačkoli měl Connor, stejně jako mnoho jeho vrstevníků, problémy s duševním zdravím, které jsme jako rodina aktivně řešili, nikdy neexistovaly žádné varovné signály nebo náznaky, že by byl schopen tohoto šokujícího činu,“ uvedla rodina v prohlášení pro stanici WDRB.

Jeho mozek rodina poskytla pro vyšetření chronické traumatické encefalopatie, známé jako CTE.

Toto onemocnění má řadu příznaků včetně ztráty paměti, zmatenosti, zhoršeného úsudku, agrese, deprese, úzkosti, problémů s kontrolou impulzů a někdy i sebevražedného chování.

Proč střílel, zatím policie neví. Sturgeon se dozvěděl, že jej vedení banky plánuje vyhodit, a následující den zaútočil na vedení. Zastřelil pět lidí a těžce zranil policistu.

Jeho matka zavolala na policii, když se od spolubydlícího dozvěděla, že její syn má pušku a jde do banky střílet, protože po sobě nechal v bytě vzkaz.

„Je mi to strašně líto. Potřebuju vaši pomoc. Nikdy nikomu neublížil. Je to hodný kluk,“ naléhala matka ve zveřejněném telefonátu. „My ani nemáme zbraně. Nevím, kde by mohl vzít zbraň. Prosím, neubližujte mu. Nikdy nikomu neublížil. Prosím, netrestejte ho,“ prosila v telefonu policii 10. dubna v 8:41.

Její syn byl ale tou dobou už uvnitř banky a na místo přijížděli policisté. Ti jej při nejbližší příležitosti zastřelili. Svůj čin Sturgeon živě streamoval na Instagramu. Byla to 165. masová střelba v USA od začátku roku. (CNN)