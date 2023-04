TikTok přestala používat necelá desetina Čechů, nejčastěji kvůli obavám o soukromí a bezpečnost

Necelých deset procent Čechů přestalo používat aplikaci TikTok. Z dat agentury NMS Market Research vyplývá, že ve věkové skupině 18 až 24 let aplikaci přestalo používat až 17 procent lidí.

Nejčastějším důvodem, proč oslovení přestali TikTok používat, jsou obavy o soukromí a bezpečnost. Uvedlo je 42 procent respondentů, kteří už aplikaci nemají; 38 % uvedlo, že je aplikace přestala bavit; 18 procent se pak snaží omezit čas na mobilním telefonu.

Obavy o data, která aplikace sbírá, má celkem 53 procent lidí, u mladých mezi 18 a 24 lety je to 73 procent. „Ukazuje se tak, že mladí lidé mají překvapivě větší obavy o data, která o nich TikTok sbírá, než jejich rodiče,“ říká spoluautor výzkumu Michael Bouška z NMS Market Research.

Čínskou sociální síť používá v Česku podle dubnových dat 11 procent Čechů, ve skupině 18 až 24 let je to 43 procent lidí. U lidí ve věku 25 až 34 let pak TikTok používá pětina z nich.

V březnu vydal Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varování, podle kterého představuje aplikace potenciální bezpečnostní riziko. Jak vyplývá z výzkumu, varování zaznamenalo 68 procent lidí.

Průzkumu se zúčastnilo 1308 respondentů, sběr dat probíhal online na reprezentativním vzorku populace starší 18 let. (NMS Market Research)