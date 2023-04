World Press Photo za rok 2022 vyhrál snímek z Mariupolu

Vítěznou fotografií novinářské soutěže World Press Photo za rok 2022 je snímek z bombardované porodnice v Mariupolu od fotoreportéra agentury AP.

.@AP photographer Evgeniy Maloletka won the World Press Photo of the Year award for his harrowing image of a wounded pregnant woman being carried through the shattered grounds of a maternity hospital in the Ukrainian city of Mariupol. She later died. https://t.co/9CHJvfG8uy

