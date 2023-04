Zatímco první řada způsobila v roce 2019 poprask, letošní premiéra druhé řady fantasy seriálu Carnival Row z produkce Amazonu téměř úplně zapadla. A je to velká škoda, neboť především české diváky by ke sledování mohl nalákat fakt, že zahraniční filmaři i výborný herecký ansámbl opět zavítali do Prahy.