WHO: V evropském regionu se vyskytuje nejvíce nemocí dutiny ústní na světě

Více než polovina všech dospělých v evropském regionu prodělala v roce 2019 závažné onemocnění dutiny ústní, uvedla ve své nové zprávě Světová zdravotnická organizace (WHO). Naléhavě proto vyzvala členské státy, aby v rámci všeobecné zdravotní péče umožnily lepší a dostupnější přístup i k péči o dutinu ústní.

Tato péče by podle WHO měla být buď zdarma, nebo za cenu, kterou si lidé mohou dovolit.

Evropský region zahrnuje 53 zemí Evropy a Střední Asie. Takzvaná prevalence neboli podíl nemocných se závažnými případy onemocnění dutiny ústní byla přitom v evropském regionu nejvyšší ze šesti zkoumaných regionů po celém světě, uvedla WHO. Konkrétně se jednalo o 50,1 procenta dospělé populace. V evropském regionu byla rovněž v roce 2019 i nejvyšší prevalence zubních kazů stálých zubů – 33,6 procenta, což znamená 335 milionů případů.

Zpráva rovněž ukázala, že evropský region měl druhý největší podíl případů ztráty zubu (25,2 procenta). Konkrétně se to týkalo asi 88 milionů lidí starších 20 let. To znamená prevalenci 12,4 procenta, což je nejvíce mezi regiony WHO a téměř dvakrát více, než je celosvětová prevalence, která činí 6,8 procenta. (ČTK, WHO)