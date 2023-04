Ruští hackeři chtějí zaútočit na naši klíčovou infrastrukturu, tvrdí Británie

Ruští hackeři se snaží narušit nebo zničit britskou kritickou infrastrukturu. Uvedla to dnes agentura AP s odvoláním na britské vládní představitele, podle kterých se nedělá dost pro to, aby byli zastaveni.

Britské národní centrum pro kybernetickou bezpečnost, které spadá pod tajnou službu GCHQ, vydalo oficiální oznámení o hrozbě pro provozovatele britských elektrických, vodárenských a dalších kritických systémů. Vyzvalo je, aby posílili svou obranu.

„Myslím, že zatím neděláme dost pro ochranu naší infrastruktury před kybernetickými hrozbami, které se objevují od skupin spojujících se s Ruskem,“ uvedla šéfka centra Lindy Cameron.

Hrozba pochází od hackerů sympatizujících s Ruskem, i když nemusí být nutně řízena ruským státem, uvedl vládní představitel Oliver Dowden. Označil je za kybernetickou obdobu žoldnéřské skupiny wagnerovci, která bojuje na Ukrajině.

Ačkoli hackeři podle Dowdena v současné době nemají kapacitu způsobit rozsáhlé škody na britských systémech, hrozba roste.

„Zveřejnění této hrozby není pro nás lehké“, ale je nutné, aby „společnosti pochopily současné riziko, kterému čelí, a přijaly opatření na ochranu sebe i země“, řekl Dowden na konferenci o kybernetické bezpečnosti v Belfastu.

„Jsou to společnosti, které mají na starosti udržování chodu naší země,“ řekl Dowden. „Naše společná prosperita závisí na tom, zda budou brát svou vlastní bezpečnost vážně,“ dodal.

Národní centrum kybernetické bezpečnosti uvedlo, že hackeři by mohli s pokračující válkou začít rozšiřovat své zaměření z Ukrajiny na širší Západ.

Cameron rovněž varovala před „dramatickým vzestupem Číny jako technologické velmoci“. „O Číně říkám, že Čína je, jak říkáme v integrovaném přehledu, epochální hrozbou,“ řekla britské televizi Sky News. „Rozsah a tempo jejich ambicí a technologií je něco, co všichni lidé zde na konferenci musí brát vážně a přemýšlet o tom, jak je to s tím, že do našich budoucích technologií zabudujeme bezpečnost, aby naši lidé byli v bezpečí,“ dodala. (ČTK)