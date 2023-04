Válek připustil, že dodávky antibiotik se nedaří dostat do všech lékáren

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek připustil, že mimořádné dodávky antibiotik se nedaří dostat do všech lékáren. Po jednání vlády řekl, že zdravotní pojišťovny budou moci od května hradit další antibiotika dovezená z ciziny.

Měly by jich dorazit tisíce až desetitisíce balení. Lékáren je v ČR zhruba 2 500, lékárníci uvádějí, že často na týden mají k dispozici jen jednotky balení.

„Doufám, že se nám podaří léky dodat – ale je to samozřejmě věc, kterou musí zajistit distributoři – do co největšího množství lékáren. Byť se nedaří je dodat do úplně všech lékáren,“ uvedl na tiskové konferenci Válek.

Ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě uvedlo, že půjde o penicilin ve formě tablet a amoxicilin v suspenzi. „Daří se nám vyjednat mimořádné dodávky léčiv i urychlovat ty plánované. Díky tomu dnes vláda opět mohla vyslovit souhlas s úhradou mimořádně dodaných léčiv. Situace s léky by měla být stabilizována v první polovině května,“ uvedl v tiskové zprávě ministr.

Za výpadky stojí podle ministerstva i výrobců léčiv kombinace více faktorů včetně výpadků výroby a vyšší nemocnost. Ve srovnatelném prvním čtvrtletí loňského roku podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo do ČR dodáno asi 2,3 milionu balení antibiotik. Ministr v únoru řekl, že spotřeba v prvních pěti týdnech letošního roku narostla o 47 procent u tabletových antibiotik a téměř o 140 procent u antibiotik ve formě sirupů.

Podle odborníků Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vzniká v ČR pravidelně paradoxní situace, kdy lékaři předepisují více antibiotik v době chřipkové epidemie zhruba od ledna do března, ačkoliv tyto léky na virové infekce dýchacích cest, jako je chřipka, nezabírají. Nadměrné užívání antibiotik, zejména těch účinných na široké spektrum bakterií, podle SZÚ vede ke vzniku bakterií, které na antibiotika nereagují. Tato širokospektrální se v době nedostatku penicilinu a dalších základních antibiotik předepisují častěji. Letos jsou navíc násobně častější například spálové angíny, na které se penicilin obvykle užívá.

„Nemáme žádný nástroj, jak výrobce donutit navýšit výrobu a dodat nám léky,“ uvedl Válek. Podle něj je třeba situaci řešit na úrovni celé EU, například zjednodušit dovoz léků z třetích zemí. V květnu by pak podle něj měla vláda projednat návrh změny zákona o léčivech, kde výrobcům stát dá povinnost držet dvouměsíční zásoby léků pro ČR. Do Sněmovny by podle Válka mohl jít už v červnu, na podzim chce některá jeho ustanovení už využívat. (ČTK)