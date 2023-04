Plzeňský kraj chce zmapovat, jak na uprchlíky od 1.7. dopadne zpřísnění podpory

Plzeňský kraj chce zmapovat, jak a na kolik ukrajinských uprchlíků dopadne od července zpřísnění podmínek úhrad nákladů za ubytování. Zpřísnění se vztahuje na soukromé ubytovací kapacity, s nimiž mají kraje smlouvy.

Změny vyplývají z jedné z novel tzv. zákona Lex Ukrajina. Hejtman Rudolf Špoták (Piráti) ČTK řekl, že uprchlíci pobývající v ČR déle než pět měsíců budou muset od 1. července platit za takové ubytování ze svého. Dosud kraji náklady plně kompenzuje ministerstvo vnitra.

Zástupci kraje se sejdou se Správou uprchlických zařízení a neziskovými organizacemi. Podle ubytovatelů i hejtmanství nebudou moci někteří uprchlíci za ubytování platit.

Od 1. července budou mít podle Špotáka ubytování zdarma po dobu 150 dnů jen nově příchozí ukrajinští uprchlíci, jichž už je ale málo. Pokud někdo přijde třeba 1. června, tak bude mít nárok ještě pět měsíců, uvedl hejtman. Nadále budou bydlet zdarma ještě tzv. zranitelní lidé. „Tedy senioři nad 65 let, invalidé, děti do 18 let a osoby pečující o dítě do šesti let,“ uvedl Jaroslav Hodek, manažer personální agentury Nazar-Invest, která má dvě ubytovny v Holýšově na Plzeňsku s 300 uprchlíky, z nichž je 70 dětí.

„Nově příchozí budou registrovaní na krajském asistenčním centru v Plzni (KACPU), kde jim stále pomáhají se vším,“ řekl Hodek. Podle ministerstva práce a sociálních věcí budou od července dostávat uprchlíci příspěvek na náklady na bydlení v humanitární dávce, vláda ho stanoví nařízením.

„Lidé (kromě nově příchozích a zranitelných skupin), kteří už jsou v ČR déle než pět měsíců, budou muset platit. Bude to složité,“ řekl Hodek. Pokud takový člověk nebude pracovat a platit za ubytování, ubytovna by mu měla zrušit nájemní smlouvu a vykázat ho. Podle hejtmana bude záležet na pronajímatelích, jestli je nechají bydlet zadarmo nebo se s nimi nějak domluví.

Nejvíc lidí ztratí podle hejtmana nárok na hrazené ubytování koncem června. Kraj proto chystá schůzku se Správou uprchlických zařízení a neziskovými organizacemi. „Chceme monitorovat, kolik je lidí, kteří nepracují, a nebudou mít na ubytování. Uvidíme, jak to budeme řešit,“ uvedl. Uprchlíci budou dál dostávat humanitární dávky 5000 korun na osobu, které dosud nemuseli použít na ubytování. Špoták dodal, že není v plánu, že by byli začlenění do sociálního systému ČR, tedy že by dostávali třeba dávky v hmotné nouzi nebo podporu v nezaměstnanosti.

Kraj má v evidenci uprchlíky registrované u nasmlouvaných ubytovatelů, jimž bude stále kompenzovat platby za nově příchozí uprchlíky. „Výrazně méně než dosud,“ řekl hejtman. V posledních měsících suma, kterou vydával kraj na na ubytování uprchlíků, činila shodně kolem 70 milionů Kč.

Počty ukrajinských uprchlíků v Plzeňském kraji se podle hejtmana od loňského října příliš nemění, týdně jich přichází několik set, ale někteří se vracejí na Ukrajinu. Celkově jich za rok do regionu přišlo asi 38 000, zůstává jich necelých 25 000, ubytováno přes KACPU je asi 3000 uprchlíků, zbytek si sehnal vlastní komerční bydlení. Kraj má smlouvy s více než 150 soukromými ubytovateli, jejich počet nesnižuje. V plzeňském regionu je zaměstnáno téměř 14 000 uprchlíků, nejvíc ze všech 14 krajů ČR.

Pravidla podpory zpřísňuje od července jedna z novel tzv. zákona Lex Ukrajina. Stát přestane příchozím nouzové ubytování v ubytovnách, na internátech, v penzionech či hotelích po pěti měsících hradit. Pokud si ho nezačnou platit sami, budou si muset najít jiné bydlení. Netýká se to lidí nad 65 let, postižených, rodičů předškoláků či dětí a mladých do 18 let. Humanitární dávka se bude odvíjet od životního minima. Po čase klesne na existenční minimum, pokud si zdraví dospělí nenajdou práci. K humanitární dávce se přidají započitatelné náklady na bydlení, které stanoví vláda. V evidovaných bytech, které zaregistrují majitelé, bude podpora plná. (ČTK)