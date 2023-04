Pavel navštívil NATO, v příštích dnech jej čekají špičky Unie

Prezident Pavel jednal v Bruselu s generálním tajemníkem NATO Stoltenbergem. Šlo o jeho první jednání během třídenní návštěvy Bruselu. V dalších dnech se setká s unijními špičkami i Čechy žijícími v Belgii.

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci s Jensem Stoltenbergem v sídle NATO v Bruselu. Foto: Jan Tvrdoň, Deník N.

Jens Stoltenberg po jednání ocenil český příspěvek kolektivní obraně a připomněl, že Česká republika dodala zbraně napadené Ukrajině a dokázala přijmout velký počet uprchlíků. S Pavlem jednali také o Číně.

Prezident Petr Pavel řekl, že je rád, že mohl sídlo NATO navštívit tak krátce po své inauguraci. Podle svých slov je spokojen s tím, jak se Česko zachovalo jako partner v období velké bezpečnostní krize.

Podle Pavla je jedinou možností, jak podobné velké krize zvládat, postupovat společně. Připomněl, že Česká republika naplní již v příštím roce závazek, aby vydávala dvě procenta HPD na vlastní obranu.

Stoltenberg i Pavel se shodli, že je třeba pokračovat v další podpoře Ukrajiny, jak jen to bude nezbytné. „Je v našem zájmu Ukrajinu pokračovat. Pokud by prezident Putin zvítězil, svět by byl nebezpečnější,“ řekl generální tajemník NATO.

Podle Pavla je všem jasné, že není žádná alternativa, než napadené zemi pomáhat. Ruský agresor by se, jak řekl český prezident, zachoval k dalším zemím stejně.

Českého prezidenta čekají v příštích dvou dnech jednání se špičkami evropských institucí i setkání s Čechy žijícími v Belgii.