Vláda navrhla jmenovat šéfa BIS Koudelku generálem, Pavel tomu vyhoví

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka by se měl v květnu dočkat povýšení do generálské hodnosti. Vláda dnes schválila návrh, aby ho prezident Petr Pavel jmenoval do hodnosti brigádního generála.

Po zasedání to dnes řekl novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobnému návrhu kabinetu v minulosti sedmkrát nevyhověl bývalý prezident Miloš Zeman; jeho nástupce Pavel v pondělí zopakoval, že Koudelku jmenuje.

Bývalý prezident Zeman byl ke Koudelkovi a k celé BIS silně kritický a opakovaně ho generálem odmítl jmenovat. Jurečka dnes řekl, že Koudelka měl být jmenován už dávno, v nynější „konstelaci“ by se toho měl dočkat. „Opakovaně dokázal, že jednoznačně chrání zájmy této země a její bezpečnost,“ uvedl Jurečka. (ČTK)