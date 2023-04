Švédsko doufá, že se stane členem NATO do letošního července

Americký ministr obrany Lloyd Austin při dnešní návštěvě Švédska vyzval Turecko a Maďarsko, aby žádost Švédska o vstup do NATO schválily před summitem Severoatlantické aliance na začátku července. Austinův švédský protějšek Pal Jonson uvedl, že doufá, že se to do července podaří.

Švédsko zažádalo o členství v NATO po loňské invazi Ruska na Ukrajinu. Zatímco Finsko je oficiálním 31. členem aliance od 4. dubna, Švédsko na přistoupení doposud čeká kvůli výhradám Turecka a Maďarska.

„Těšíme se, že Švédsko brzy přivítáme jako 32. člena. Pro ujasnění, těšíme se, že se tak stane ještě před červencovým summitem,“ uvedl Austin. Vyzval Turecko a Maďarsko, aby švédskou žádost o vstup do aliance schválily co nejdříve.

Summit NATO se má konat ve Vilniusu od 11. do 12. července.

„Budeme i nadále pracovat na rychlém vstupu Švédska do NATO. Budeme pracovat na tom, aby se to podařilo do léta. Vnímám to jako velmi důležité,“ uvedl Jonson.

Na tiskové konferenci po společném jednání rovněž uvedl, že podpora Ukrajiny, která byla součástí rozhovorů, se rovná investici do vlastní bezpečnosti. „Ukrajina bojuje za svou svobodu, ale také za bezpečnější Evropu,“ dodal. (ČTK)